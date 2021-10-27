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27 жовтня 2021, 16:19 2

У Запоріжжі водія автобуса оштрафували через "зайвих" пасажирів

27 жовтня 2021, 16:19 2
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з відкритих джерел
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У Запоріжжі водія автобуса "Еталон" покарали штрафом в 17 тисяч гривень за перевищення кількості пасажирів

Як пише RegioNews з посиланням на реєстр судових рішень, порушення було зафіксовано 21 серпня. Поліцейські зупинили для перевірки автобус "Запоріжжя – Дніпро". У салоні, всупереч вимогам карантину, кількість пасажирів перевищувала кількість місць для сидіння – 45 замість дозволених 30.

На водія поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України з адміністративних правопорушень.

Під час судового засідання водій визнав свою провину у порушенні норм карантину та просив не карати суворо

Дослідивши матеріали справи, суд призначив порушнику штраф у 17 тисяч гривень. Також він повинен сплатити 454 гривні судового сбору.

Нагадаємо, що Запорізька та Дніпропетровська область перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Відповідно пасажирські перевезення автобусами можливі лише в межах кількості місць для сидіння.

штраф карантин Запоріжжя Дніпро суд

 
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