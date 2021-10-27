В Киеве перевозчики блокируют дорогу, протестуя против карантинных ограничений
В центре Киева митингуют перевозчики. Забастовщики возмущаются размерами штрафов, которые предусмотрены в случае невыполнения карантинных требований
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Среди требований протестующих - разрешить возить пассажиров, не проверяя у них сертификатов прививок.
Митингующие делали несколько попыток остановить транспорт и всем присутствующим правоохранителям, которых в разы больше, чем протестующих, пришлось их оттеснять силой. Возникли незначительные стычки.
Перевозчики возмущаются, что им придется платить огромные штрафы в случае работы не по установленным требованиям во время карантинных ограничений.
Как сообщалось, изменениями в постановление КМУ ответственность за поездку без COVID-сертификата возлагается на пассажира.
Напомним, в Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте.