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27 октября 2021, 18:47 1367

В Киеве перевозчики блокируют дорогу, протестуя против карантинных ограничений

27 октября 2021, 18:47 1367
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Фото: скриншот видео ТСН
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В центре Киева митингуют перевозчики. Забастовщики возмущаются размерами штрафов, которые предусмотрены в случае невыполнения карантинных требований

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Среди требований протестующих - разрешить возить пассажиров, не проверяя у них сертификатов прививок.

Митингующие делали несколько попыток остановить транспорт и всем присутствующим правоохранителям, которых в разы больше, чем протестующих, пришлось их оттеснять силой. Возникли незначительные стычки.

Перевозчики возмущаются, что им придется платить огромные штрафы в случае работы не по установленным требованиям во время карантинных ограничений.

Как сообщалось, изменениями в постановление КМУ ответственность за поездку без COVID-сертификата возлагается на пассажира.

Напомним, в Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте.

Киев карантин митинг перевозчики акции протеста пассажирские перевозки

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