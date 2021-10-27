Київ найближчими днями може перейти до "червоної" зони - КМДА

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У Київській міській державній адміністрації очікують, що столиця найближчими днями за показниками сягне рівня "червоної" зони, після чого Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилит карантин у місті

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар заступника голови КМДА Миколи Поворозника Українській правді

"Мені складно казати, коли прийме рішення (про запровадження у Києві "червоного" рівня епіднебезпеки – ред.) безпосередньо Держкомісія, але за показниками – якщо не станеться дива – ми будемо підпадати під "червону" зону буквально з п’ятниці-суботи". зауважив чиновник

Він додав, що офлайн навчання у школах з понеділка "точно не поновиться".

Рішення про те, чи в школах продовжать канікули чи відновлять навчання у дистанційному режимі, озвучать у четвер.

Наразі, за словами чиновника, міська влада веде консультації з Міністерствами освіти та охорони здоров’я і шукає варіанти продовження роботи школи.

Поворозник також нагадав, що міська комісія ТЕБ і НС ще минулого тижня визначила, які обмеження запровадять у столиці у випадку переходу міста у "червону" зону.

Він додав, що "усі до них так чи інакше готуються", – зокрема, це видно по рівню вакцинації, який зростає практично щодня.

Згідно з даними МОЗ, у столиці уже 3 доби поспіль перевищений показник рівня госпіталізації хворих на коронавірус, крім того, уже 2 доби є перевищення рівня завантаженості ліжок з киснем.

Очікується, що рішення про переведення столиці до "червоної" зони буде ухвалено вже 29 жовтня. Відповідно, карантин буде посилено з 1 листопада.

Нагадаємо, що з 30 жовтня понад половина областей України перебуватиме у "червоній" зоні