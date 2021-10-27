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27 жовтня 2021, 13:14 836

На Житомирщині зійшли з колії 10 вантажних вагонів

27 жовтня 2021, 13:14 836
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Фото з відкритих джерел
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Через схід вагонів на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці, передає RegioNews.

Схід вантажних вагонів стався сьогодні, 27 жовтня, неподалік селища Чорнорудка. Порушено габарити двох колій. На місце події виїхала комісія АТ "Укрзалізниця", причини сходу розслідуються. Також є наказ на виїзд відновлювальних поїздів для ліквідації наслідків аварії та відновлення колій.

Через схід 10 порожніх вагонів вантажного поїзда на Житомирщині деякі пасажирські поїзди курсують із запізненням. Так, наразі поїзд № 764 Одеса-Київ прослідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень, що зумовить його затримку — орієнтовно на 4 години, - йдеться в повідомленні.

Про можливі затримки інших рейсів повідомлятиметься додатково. У відомстві просять вибачення за незручності та закликають слідкувати за офіційними повідомленнями компанії та оголошеннями на вокзалах.

Як повідомлялося, 26 серпня на Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга.

Раніше, у жовтні 2020-го у Кривому Розі зійшов з рейок вантажний потяг та 14 вагонів.

Укрзализныця затримка поїздів аварія рейси вагони

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