Киян попередили про скасування рейсів трьох міських електричок

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Як повідомили у пресслужбі "Київпастрансу", це пов'язано з технічними причинами, пише RegioNews.

Так, 23 жовтня скасовуються наступні електрички:

7304 (Київ - Волинський - Дарниця);

7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);

7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).

Рішення щодо скасування рейсів ухвалено з технічних причин. Про відновлення руху електричок у "Київпастрансі" пообіцяли повідомити окремо.

Організація перепросила пасажирів за тимчасові труднощі.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка.