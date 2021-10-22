16:55  22 жовтня
Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
17:49  22 жовтня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших бійців
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 17:58 4

Киян попередили про скасування рейсів трьох міських електричок

22 жовтня 2021, 17:58 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві 23 жовтня скасують рейси трьох міських електричок

Як повідомили у пресслужбі "Київпастрансу", це пов'язано з технічними причинами, пише RegioNews.

Так, 23 жовтня скасовуються наступні електрички:

  • 7304 (Київ - Волинський - Дарниця);
  • 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);
  • 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).

Рішення щодо скасування рейсів ухвалено з технічних причин. Про відновлення руху електричок у "Київпастрансі" пообіцяли повідомити окремо.

Організація перепросила пасажирів за тимчасові труднощі.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка.

Київ рейси електричка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua