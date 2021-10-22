Киян попередили про скасування рейсів трьох міських електричок
У Києві 23 жовтня скасують рейси трьох міських електричок
Як повідомили у пресслужбі "Київпастрансу", це пов'язано з технічними причинами, пише RegioNews.
Так, 23 жовтня скасовуються наступні електрички:
- 7304 (Київ - Волинський - Дарниця);
- 7311/7312 (Дарниця - Дарниця Приміський);
- 7319 (Дарниця - Почайна - Борщагівка).
Рішення щодо скасування рейсів ухвалено з технічних причин. Про відновлення руху електричок у "Київпастрансі" пообіцяли повідомити окремо.
Організація перепросила пасажирів за тимчасові труднощі.
Раніше повідомлялося, що у Києві на Центральному залізничному вокзалі електричка переїхала чоловіка.
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