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27 октября 2021, 13:14 845

На Житомирщине сошли с пути 10 грузовых вагонов

27 октября 2021, 13:14 845
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Фото из открытых источников
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Из-за схода вагонов на Житомирщине некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци, передает RegioNews.

Сход грузовых вагонов произошел сегодня, 27 октября, недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця", причины схода расследуются. Также дан приказ на выезд восстановительных поездов для ликвидации последствий аварии и восстановления путей.

Через сход 10 пустых вагонов грузового поезда на Житомирщине некоторые пассажирские поезда курсируют с опозданием. Так, в настоящее время поезд № 764 Одесса-Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку — ориентировочно на 4 часа, - говорится в сообщении.

О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно. В ведомстве просят прощения за неудобства и призывают следить за официальными сообщениями компании и объявлениями на вокзалах.

Как сообщалось, 26 августа на Львовщине перевернулись 18 вагонов грузового поезда.

Ранее, в октябре 2020-го в Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд и 14 вагонов.

Укрзализныця задержка поездов авария рейсы вагоны

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