Слідчі Тернопільщини викрили трьох осіб на підробленні ПЛР-тестів
Слідчі Тернопільській області повідомили про підозру трьом жителям обласного центру, які за гроші виготовляли підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на наявність захворювання - COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Під час досудового розслідування встановили шість фактів підроблення офіційних документів. За фальшивки підозрювані отримували грошову винагороду у розмірі 100 гривень", - йдеться у повідомленні.
За скоєне трьом жителям обласного центру загрожує до п’яти років позбавленням волі.
Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили лікаря та трьох медсестер лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів.
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