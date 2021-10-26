Слідчі Тернопільщини викрили трьох осіб на підробленні ПЛР-тестів

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Слідчі Тернопільській області повідомили про підозру трьом жителям обласного центру, які за гроші виготовляли підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на наявність захворювання - COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час досудового розслідування встановили шість фактів підроблення офіційних документів. За фальшивки підозрювані отримували грошову винагороду у розмірі 100 гривень", - йдеться у повідомленні.

За скоєне трьом жителям обласного центру загрожує до п’яти років позбавленням волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили лікаря та трьох медсестер лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів.