Киберполиция разоблачила разработчика фейковой "Дії"
Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает RegioNews.
Фигурант создал программное обеспечение, которое полностью копировало дизайн государственного приложения "Дія". С его помощью пользователи могли создавать поддельные документы. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения.
Противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлений в Запорожской области совместно со следователями Запорожского райуправления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.
Злоумышленник самостоятельно разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от Covid-19.
Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты, - сообщают в полиции.
Сейчас правоохранители проводят мероприятия для блокировки всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение для предоставления правовой квалификации их действий.
В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, для подделки COVID-сертификатов мошенники создали фейковую копию программы "Дія".
Также у Минцифры рассказали как отличить "липовую" Дію от настоящей.