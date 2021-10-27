Киберполиция разоблачила разработчика фейковой "Дії"

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Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Фигурант создал программное обеспечение, которое полностью копировало дизайн государственного приложения "Дія". С его помощью пользователи могли создавать поддельные документы. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения.

Противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлений в Запорожской области совместно со следователями Запорожского райуправления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.

Злоумышленник самостоятельно разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія". В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации от Covid-19. Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты, - сообщают в полиции.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия для блокировки всех каналов распространения фейкового приложения. Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение для предоставления правовой квалификации их действий.

В доме фигуранта правоохранители провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, для подделки COVID-сертификатов мошенники создали фейковую копию программы "Дія".

Также у Минцифры рассказали как отличить "липовую" Дію от настоящей.