Для підробки COVID-сертифікатів шахраї створили фейкову копію програми "Дія", - Федоров

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Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в Telegram, передає RegioNews.

Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн стилі "Дії", - написав Федоров.

Він повідомив, що метою цієї програми є створення підробок ковідних сертифікатів, а також фейкових паспортів для покупки алкоголю неповнолітнім.

Він також зазначив, що документи не валідуються через QR. Федоров попередив "покупців" послуг цього додатку, що можна потрапити під статтю "підробка документів".

Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт в'язня", організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками, - написав Федоров.

Як повідомлялося, в Україні почали діяти обмеження на проїзд в міжобласному транспорті.