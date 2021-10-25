Кабмін дозволив поліцейським на час карантину перевіряти документи у ресторанах, парках та нічних клубах
Кабінет міністрів дозволив поліції та посадовим особам, уповноваженим органами місцевого самоврядування перевіряти документи громадян на вулицях, парках та інших громадських місцях
Про це пише RegioNews з посиланням на відповідну постанову уряду.
Згідно до документу проводитимуть вибіркову перевірку:
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;
довідки про статус біженця;
документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;
довідку про негативний результат тестування на COVID-19 або перенесення хвороби.
Де проводитимуть перевірки
на вулицях;
у парках;
інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);
розважальних закладах (нічних клубах);
громадському транспорті.
Хто здійснюватиме перевірку
працівники Нацполіції;
працівники Нацвардії;
посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України оновили карту зон адаптивного карантину. Станом на 24 жовтня, лише чотири регіони країни знаходяться у "жовтій" зоні. 15 у помаранчевій.