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25 жовтня 2021, 15:02 15

Кабмін дозволив поліцейським на час карантину перевіряти документи у ресторанах, парках та нічних клубах

25 жовтня 2021, 15:02 15
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з відкритих джерел
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Кабінет міністрів дозволив поліції та посадовим особам, уповноваженим органами місцевого самоврядування перевіряти документи громадян на вулицях, парках та інших громадських місцях

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідну постанову уряду.

Згідно до документу проводитимуть вибіркову перевірку:

документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

довідки про статус біженця;

документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;

довідку про негативний результат тестування на COVID-19 або перенесення хвороби.

Де проводитимуть перевірки

на вулицях;

у парках;

інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);

розважальних закладах (нічних клубах);

громадському транспорті.

Хто здійснюватиме перевірку

працівники Нацполіції;

працівники Нацвардії;

посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров'я України оновили карту зон адаптивного карантину. Станом на 24 жовтня, лише чотири регіони країни знаходяться у "жовтій" зоні. 15 у помаранчевій.

карантин Кабмін перевірки поліція COVID-19

 
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