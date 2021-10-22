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22 жовтня 2021, 14:15 18

Монастирський підтвердив, що у Борисполі затримали екснардепку Савченко

22 жовтня 2021, 14:15 18
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з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підтвердив, що із підробним сертифікатом про вакцинацію від COVID-19 правоохоронці затримали колишню депутатку Верховної Ради Надію Савченко

Як передає RegioNews, про це міністр повідомив 22 жовтня на годині уряду в парламенті.

"Сьогодні розпочато понад 800 кримінальних проваджень щодо підроблених сертифікатів вакцинації. Хочу наголосити, що відповідальність несе не тільки особа, як підробила сертифікат, але й безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом. Можу сказати, що деякі з колишніх ваших колег також, на жаль, користуються такими сертифікатами. Сьогодні якраз була виявлена ситуація щодо підробного сертифіката екснародного депутата Надії Савченко", – сказав Монастирський.

22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" колишня народна депутатка з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.

Підроблені документи вилучені, відкрите кримінальне провадження, триває слідство, йдеться в повідомленні.

"Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде ухвалене рішення про оголошення підозри фігуранткам", – заявили у поліції.

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