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25 жовтня 2021, 16:18 3

У Мінцифри розповіли як відрізнити "липову" Дію від справжньої

25 жовтня 2021, 16:18 3
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з відкритих джерел
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Кожен громадянин може самостійно перевірити дійсність цифрового документа у “Дії” - у застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар УНН керівника з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

"Як відрізнити цифрові документи в офіційній Дії від фейкової? Щоб підтвердити свою особу, натисніть на цифровий документ у Дії. Згенерується QR-код, який представники бізнесу можуть зчитати сканером, представники поліції — планшетом, або будь-яка людина іншою Дією…Кожен може самостійно перевірити дійсність цифрового документа. У застосунку є зчитувач, яким можна просканувати QR-код іншого користувача Дії”, - зазначив він.

Банік пояснив, що необхідно натиснути на іконку зчитувача у правому верхньому кутку та навести камеру смартфона на QR — паспорт перевіриться автоматично.

"Якщо документ фейковий, сканер або застосунок його не зчитають — відобразиться повідомлення про помилку. Фейковий документ не зчитується Дією, а лише сторонніми QR-сканерами й відкривається в браузері”, - пояснює керівник з розвитку електронних послуг.

Зокрема, зазначає Банік, дійсність паспорта в Дії можна перевірити через QR-код, який діє три хвилини.

"Завдяки цьому підробити, викрасти чи забути паспорт неможливо. А перевірити його дійсність кожен може через свій смартфон. Це принцип people to people, який ми впроваджуємо під час запуску всіх наших послуг”, - підкреслив посадовець.

Він закликав користувачів бути обережними і перевіряти дійсність цифрових документів.

Нагадаємо, що за інформаціє МІнцифри для підробки COVID-сертифікатів шахраї створили фейкову копію програми "Дія"

Дія фейк Програма документ

 
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