Київська та Івано-Франківська області досягли "червоного" рівня ковідної небезпеки
Ознак зони з "червоним" рівнем ковідної небезпеки досягли ще дві області – Київська та Івано-Франківська
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.
Протягом останніх трьох днів в цих регіонах зашкалюють показники виявлення нових інфікувань та рівня госпіталізацій. А це ознака для переведення області у так звану "червону" зону і посилення обмежень.
Також на межі "почервоніння" перебувають області: Чернігівська; Хмельницька; Львівська; Луганська; Житомирська.
Як повідомлялося, сьогодні міністр Ляшко заявляв, що до червоної зони можуть перевести ще 5 областей.
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