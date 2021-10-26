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26 жовтня 2021, 20:37 123

Київська та Івано-Франківська області досягли "червоного" рівня ковідної небезпеки

26 жовтня 2021, 20:37 123
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Фото з відкритих джерел
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Ознак зони з "червоним" рівнем ковідної небезпеки досягли ще дві області – Київська та Івано-Франківська

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

Протягом останніх трьох днів в цих регіонах зашкалюють показники виявлення нових інфікувань та рівня госпіталізацій. А це ознака для переведення області у так звану "червону" зону і посилення обмежень.

Також на межі "почервоніння" перебувають області: Чернігівська; Хмельницька; Львівська; Луганська; Житомирська.

Як повідомлялося, сьогодні міністр Ляшко заявляв, що до червоної зони можуть перевести ще 5 областей.

COVID-19 червона зона епідемія Київська область Прикарпаття ушпиталення

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