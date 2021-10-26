Червону зону карантину розширили, у жовтій чотири області - МОЗ
В Україні станом на 26 жовтня "червону" зону карантину розширили до восьми областей. У "жовтій" зоні - вдвічі менше регіонів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ
"Червона" зона
В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:
Дніпропетровська,
Донецька,
Запорізька,
Одеська,
Сумська,
Херсонська,
Рівненська,
Миколаївська.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що Львівську, Житомирську та Луганську області також можуть перевести в "червону" зону карантину. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.
"Помаранчева" зона
До цієї зони входить найбільше областей:
Волинська область,
Житомирська,
Івано-Франківська,
Київська,
Луганська,
Львівська,
Сумська,
Тернопільська,
Харківська,
Хмельницька,
Черкаська,
Чернівецька,
Чернігівська.
"Жовта" зона
Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває чотири області:
Полтавська,
Кіровоградська,
Закарпатська,
Вінницька.
Нагадаємо, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а 734 пацієнти померли. Серед нових захворілих - 1 414 дітей.