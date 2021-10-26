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26 жовтня 2021, 10:32 1063

Червону зону карантину розширили, у жовтій чотири області - МОЗ

26 жовтня 2021, 10:32 1063
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з відкритих джерел
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В Україні станом на 26 жовтня "червону" зону карантину розширили до восьми областей. У "жовтій" зоні - вдвічі менше регіонів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ

"Червона" зона

В зону з найжорсткішими обмеженнями входять:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Сумська,

Херсонська,

Рівненська,

Миколаївська.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що Львівську, Житомирську та Луганську області також можуть перевести в "червону" зону карантину. Також в Черкаській ОДА повідомили, регіон може потрапити в цю зону.

"Помаранчева" зона

До цієї зони входить найбільше областей:

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Сумська,

Тернопільська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

"Жовта" зона

Ця зона карантину стала найменшою. У ній перебуває чотири області:

Полтавська,

Кіровоградська,

Закарпатська,

Вінницька.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 19 120 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, а 734 пацієнти померли. Серед нових захворілих - 1 414 дітей.

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