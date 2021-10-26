Експеримент із вакцинацією у Моршині: у місті немає жодного госпіталізованого з COVID

Фото: з відкритих джерел

На Львівщині в курортному містечку Моршин, де в рамках COVID-експерименту масово вакцинували мешканців для досягнення колективного імунітету від хвороби, наразі жоден хворий на коронавірус не потребує госпіталізації

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький, передає RegioNews.

Станом на 26 жовтня в Моршині вакциновано першою дозою 75%, а двома - 74% дорослого населення міста.

"Станом на сьогодні в Моршині всього 22 людини мають COVID-19 (це не нові випадки, які виявляють за добу, а сумарна кількість станом на 26 жовтня – ред.), з них 8 вакцинованих, але жодна людина не перебуває в лікарні. Якщо влітку в нас не було жодної хворої людини, то з появою Delta-штаму маємо таку тенденцію", - зазначив Ільницький.

За його словами, за увесь цей період жоден хворий не був госпіталізований. Люди хворіють в легкій і середній формі, тому лікуються вдома на самоізоляції. У порівнянні з попередньою хвилею коронавірусу, яка була в березні, в Моршині госпіталізованих у важких станах було дуже багато, траплялися і летальні випадки.

За вимогами, що є в Україні, всі працівники санаторіїв вакциновані на 90-100%, тому цей експеримент нам суттєво допоміг вийти з економічно-пандемійної кризи. В нас було виконання бюджету у квітні 50%, тепер 86-87%", - додав Ільницький.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Моршині хочуть вакцинувати все населення від COVID-19. В місті проведуть пілотний проєкт по досягненню колективного імунітету від хвороби.