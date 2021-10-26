Ляшко розповів, скільки в Україні померло щеплених від COVID-19

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В Україні померло 119 осіб вакцинованих проти COVID-19. Однак міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не відповів чи смерть настала через щеплення

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю міністра охоорони здоров’я Віктора Ляшка "Українській правді"

"119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", - зауважив Ляшко

Водночас міністр наголосив, що "ця цифра ні про що". Він пояснив: що, наприклад, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. За словами Ляшка, інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла по щеплення, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.

Він також не дав прямої відповіді на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини.

Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

Нагадаємо, що минулої доби в Україні зафіксовано абсолютний добовий рекорд померлих від COVID-19 – 734 особи.