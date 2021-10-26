До червоної зони можуть перевести ще 5 областей - Ляшко
В Україні найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити ще 5 областей. Перелік оприлюднив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"На найближчому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення до "червоної" зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область", - розповів Ляшко.
Зазначимо, що раніше глава МОЗ вже заявляв, щонайближчим часом 13 областей опиняться у "червоній" зоні адаптивного карантину.
Нагадаємо, "червона" зона діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.
Також до "червоних" регіонів найближчим часом може доєднатися і Київ.