До червоної зони можуть перевести ще 5 областей - Ляшко

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В Україні найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити ще 5 областей. Перелік оприлюднив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"На найближчому засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення до "червоної" зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область", - розповів Ляшко.

Зазначимо, що раніше глава МОЗ вже заявляв, щонайближчим часом 13 областей опиняться у "червоній" зоні адаптивного карантину.

Нагадаємо, "червона" зона діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.

Також до "червоних" регіонів найближчим часом може доєднатися і Київ.