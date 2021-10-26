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26 октября 2021, 20:37 184

Киевская и Ивано-Франковская области достигли "красного" уровня ковидной опасности

26 октября 2021, 20:37 184
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Фото из открытых источников
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Признаков зоны с "красным" уровнем ковидной опасности достигли еще две области - Киевская и Ивано-Франковская

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

В течение последних трех дней в этих регионах зашкаливают показатели выявления новых инфицирований и уровня госпитализаций. А это признак для перевода области в так называемую "красную" зону и усиления ограничений.

Также на грани "покраснения" находятся области: Черниговская; Хмельницкая; Львовская; Луганская; Житомирская.

Как сообщалось, сегодня министр Ляшко заявлял, что в красную зону могут перевести еще 5 областей.

COVID-19 красная зона эпидемия Киевская область Прикарпатье госпитализация

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