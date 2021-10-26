Киевская и Ивано-Франковская области достигли "красного" уровня ковидной опасности
Признаков зоны с "красным" уровнем ковидной опасности достигли еще две области - Киевская и Ивано-Франковская
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
В течение последних трех дней в этих регионах зашкаливают показатели выявления новых инфицирований и уровня госпитализаций. А это признак для перевода области в так называемую "красную" зону и усиления ограничений.
Также на грани "покраснения" находятся области: Черниговская; Хмельницкая; Львовская; Луганская; Житомирская.
Как сообщалось, сегодня министр Ляшко заявлял, что в красную зону могут перевести еще 5 областей.
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