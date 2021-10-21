12:58  21 жовтня
Медики на межі виснаження: у Франківську дві COVID-лікарні переповнені хворими
10:32  21 жовтня
В Україні на вокзалах відкрили пункти експрес-тестування на COVID
08:06  21 жовтня
На Донбасі збільшилась активність бойовиків, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2021, 13:59 99

В Україні змінили порядок відстеження самоізоляції людей через додаток "Вдома"

21 жовтня 2021, 13:59 99
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку відстеження самоізоляції людей через додаток "Вдома"

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook віцепрем'єра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, тепер додаток треба встановлювати лише на 72 години до того моменту, поки особа не зробить ПЛР або тест на антиген. А регулярно проходити контроль за даними геолокації і робити селфі вже не треба.

Після реєстрації у "Вдома" треба протягом 72 годин здати тест на COVID, після цього в додатку має підтягнутися негативний результат тесту, який треба зробити в лабораторії, верифікованої Міністерством охорони здоров'я України.

"Після цього додаток можна видалити. Якщо ж результат позитивний - потрібно звернутися до свого сімейного лікаря", - зазначив Федоров.

Якщо немає можливості встановлювати додаток, то українцям доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді.

Дія самоізоляція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram