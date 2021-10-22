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22 жовтня 2021, 18:24 186

Сестра Надії Савченко прокоментувала скандал з підробкою COVID-сертифікату

22 жовтня 2021, 18:24 186
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Фото: unian.ua
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Сестра народного депутата VIII скликання Надії Савченко Віра прокоментувала історію з "фейковим" COVID-сертифікатом

Про це вона написала у Facebook, передає RegioNews.

Так, Віра Савченко у всьому звинувачує владу.

"Українці пам’ятайте: коли влада голосно кричить з усіх ЗМІ про Надію Савченко, отже влада хоче відволікти вас від своїх гріхів. Отже, сьогодні хтось у владі щось вкрав", - написала вона.

Водночас сама Надія Савченко цю тему поки що ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, 22 жовтня поліція Києва повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" колишня народна депутатка з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.

covid-сертифікат депутати підробка підозра Надія Савченко

 
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