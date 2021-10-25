Для подделки COVID-сертификатов мошенники создали фейковую копию программы "Дія", - Федоров

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Об этом вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Тут одни умельцы для Android сделали фейкову копию программы с документами в дизайн стиле "Дії", - написал Федоров.

Он сообщил, что целью этой программы является создание подделок ковидных сертификатов, а также фейковых паспортов для покупки алкоголя несовершеннолетним.

Он также отметил, что документы не валидируются через QR. Федоров предупредил "покупателей" услуг этого приложения, что можно попасть под статью "подделка документов".

Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт узника", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками, - написал Федоров.

Как сообщалось, в Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте.