У Львові оштрафували директора гімназії через невакцинованих співробітників

Фото: з відкритих джерел

Галицький районний суд Львова оштрафував директорку гімназії на 34 тисячі гривень за роботу без вакцинації 80% співробітників

Про це йдеться в постанові Галицького суду, передає RegioNews.

Так, винним визнали директорку приватного навчального закладу школи-гімназії святої Софії, яка розташована на вулиці Вічевій, 2. Керівницю школи визнали винною у порушенні карантинних вимог, оскільки навчальний процес відбувався без обов’язкової вакцинації 80% працівників.

Крім 34 тисяч штрафу директорка також повинна сплатити 454 гривні судового збору. Рішення може бути оскаржене у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів з дня постанови.

Нагадаємо, МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли документи про вакцинацію.

Також 1 жовтня в Україні було винесено перші вироки за користування підробними COVID-сертифікатами.