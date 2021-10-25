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25 жовтня 2021, 10:51 279

У Львові оштрафували директора гімназії через невакцинованих співробітників

25 жовтня 2021, 10:51 279
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Фото: з відкритих джерел
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Галицький районний суд Львова оштрафував директорку гімназії на 34 тисячі гривень за роботу без вакцинації 80% співробітників

Про це йдеться в постанові Галицького суду, передає RegioNews.

Так, винним визнали директорку приватного навчального закладу школи-гімназії святої Софії, яка розташована на вулиці Вічевій, 2. Керівницю школи визнали винною у порушенні карантинних вимог, оскільки навчальний процес відбувався без обов’язкової вакцинації 80% працівників.

Крім 34 тисяч штрафу директорка також повинна сплатити 454 гривні судового збору. Рішення може бути оскаржене у Львівському апеляційному суді протягом десяти днів з дня постанови.

Нагадаємо, МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли документи про вакцинацію.

Також 1 жовтня в Україні було винесено перші вироки за користування підробними COVID-сертифікатами.

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