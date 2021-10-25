Названа единственная область, где не достигнут порог вакцинации у 80% работников школ

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По состоянию на 25 октября по крайней мере одну дозу прививки получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования, порог прививки в 80% не достигнут только на Ровенщине

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Шкарлет сообщил, что двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов по всей стране.

Самый высокий уровень вакцинации демонстрируют области (полный и неполный цикл вакцинирования): Николаевская – 98%; Киевская – 95,5%; Харьковская – 94,6%; Донецкая-92,7%; Хмельницкая – 91,6%, - пишет министр.

Также Сергей Шкарлет добавил, что порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) не достигнут только в одном-единственном регионе.

И это Ровенская область, - написал он.

Как сообщалось, в МОН рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне.

Также Зеленский ответил на петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.