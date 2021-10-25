Названа единственная область, где не достигнут порог вакцинации у 80% работников школ
По состоянию на 25 октября по крайней мере одну дозу прививки получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования, порог прививки в 80% не достигнут только на Ровенщине
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Шкарлет сообщил, что двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов по всей стране.
Самый высокий уровень вакцинации демонстрируют области (полный и неполный цикл вакцинирования):
Николаевская – 98%;
Киевская – 95,5%;
Харьковская – 94,6%;
Донецкая-92,7%;
Хмельницкая – 91,6%, - пишет министр.
Также Сергей Шкарлет добавил, что порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) не достигнут только в одном-единственном регионе.
И это Ровенская область, - написал он.
Как сообщалось, в МОН рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне.