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25 жовтня 2021, 13:35 3

Садовий: Львів може перейти в "червону" зону раніше, ніж очікували

25 жовтня 2021, 13:35 3
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Фото з відкритих джерел
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Мер Львова Андрій Садовий розповів, що місто може перейти в червону зону раніше, ніж припускала влада

Про це Андрій Садовий сказав в ефірі радіо Люкс FM, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Садовий сказав, що що сьогодні очікується рішення державної комісії з питань ТЕБ та НС з приводу нових обмежень у місті,

Я думаю, що ми будемо в червоній зоні і будуть діяти обмеження, які ми вже попередньо встановлювали з 1 листопада. Ймовірно, вони просто почнуть діяти скоріше…Якщо показники будуть передбачати червону зону, то нема варіантів, — зазначив він.

За словами львівського мера, обласна клінічна лікарня зараз завантажена на 110%. Заналом на сьогодні завантаженість міських лікарень орієнтовно становить 53%.

Якщо подивитись навіть останні дані за ніч, то в наші міські лікарні поступило 56 нових хворих. І лише 6 пацієнтів було виписано. 19 людей померло. Це дуже сумна статистика і то при тому, що були вихідні. Як правило, в робочі дні більше пацієнтів поступає до медзакладів, — додав Садовий.

Як повідомлялося, у Львові оштрафували директора гімназії через невакцинованих співробітників.

Раніше у Львові почали закривати магазини через порушення карантину.

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