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Зеленський відповів на петицію про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію
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23 жовтня 2021, 18:16 1360

Зеленський відповів на петицію про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію

23 жовтня 2021, 18:16 1360
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Фото: сайт Офісу президента
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Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про запровадження кримінальної відповідальності за "примусову вакцинацію"

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Офісу президента.

Петиція з вимогою "терміново ввести кримінальну відповідальність" у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років за "примусову вакцинацію" була розміщена на сайті президента 12 серпня. Автор закликав прирівняти до поняття "примусова вакцинація" загрози звільненням і недопуск до роботи невакцинованих співробітників. Він також закликав дати громадянам право самим вирішувати, чи потрібно їм щеплюватись. Петиція набрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду президентом.

За словами Зеленського, він звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука і прем'єра Дениса Шмигаля з проханням організувати опрацювання викладених у петиції пропозицій.

Зеленський зазначив, що в трудовому законодавстві встановлено гарантії захисту прав працівників від неправомірних дій роботодавців. Передбачено кримінальну відповідальність за незаконне звільнення з особистих мотивів, а також за інше грубе порушення трудового законодавства.

Водночас, посилаючись на Конституцію, Зеленський повідомив, що громадяни зобов'язані піклуватися про своє здоров'я і "не шкодити здоров'ю інших", а в передбачених законодавством випадках українці мусять проходити профілактичні медогляди і робити щеплення.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності за місяць.

На сьогодні вакцинація є обов'язковою, зокрема для персоналу закладів освіти, центральних органів виконавчої влади, а також місцевих державних адміністрацій.

Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відсторонювати від роботи.

Згодом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні ще двічі планують розширити список професій для обов'язкової вакцинації від COVID. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.

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