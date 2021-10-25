Садовый: Львов может перейти в "красную" зону раньше, чем ожидали

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Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что город может перейти в красную зону раньше, чем предполагала власть

Об этом Андрей Садовый сказал в эфире радио Люкс FM, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Садовый сказал, что сегодня ожидается решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по поводу новых ограничений в городе,

Я думаю, что мы будем в красной зоне и будут действовать ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать поскорее...если показатели будут предусматривать красную зону, то нет вариантов, — отметил он.

По словам львовского мэра, областная клиническая больница сейчас загружена на 110%. В общем на сегодня загруженность городских больниц ориентировочно составляет 53%.

Если посмотреть даже последние данные за ночь, то в наши городские больницы поступило 56 новых больных. И только 6 пациентов были выписаны. 19 человек умерло. Это очень печальная статистика и то при том, что были выходные. Как правило, в рабочие дни больше пациентов поступает в медучреждения, — добавил Садовый.

Как сообщалось, во Львове оштрафовали директора гимназии из-за непривитых сотрудников.