07:36  06 листопада
На Тернопільщині накрили підпільну тютюнову фабрику
11:19  06 листопада
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
12:26  06 листопада
В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2026, 07:24

"Досягнення миру – пріоритет": Кушнер про майбутні переговори з Україною та Росією

06 листопада 2026, 07:24
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Наступного тижня в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участю США, України та Росії

Про це спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер написав у соцмережі X, передає RegioNews.

За його словами, це будуть перші тристоронні мирні переговори за участю трьох країн із лютого. Американська сторона вже працювала з Україною та Росією над підготовкою пропозицій, які мають зробити зустріч максимально змістовною та продуктивною.

"Президент Трамп визначив досягнення миру як пріоритет. Наш акцент – на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеосяжну та сталу угоду", – зазначив Кушнер.

Також спецпосланець повідомив про переговори американської делегації у Брюсселі з представниками України, НАТО та європейських країн-партнерів.

Сторони обговорили два ключові питання, від яких залежить тривалий мир: гарантії безпеки для України та майбутню архітектуру безпеки в Європі.

За словами Кушнера, США продовжують працювати з усіма сторонами над пошуком практичних рішень, які допоможуть завершити війну та зменшити ризик майбутніх конфліктів.

Він наголосив, що метою переговорів є досягнення взаємно погоджених домовленостей, які враховуватимуть безпекові занепокоєння сторін і закладуть основу для тривалого миру.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 листопада провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Однією з головних тем стала підготовка до тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Читайте також: У Кремлі не збираються відмовлятися від ударів по Україні

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ США війна мирні переговори Абу-Дабі переговори про мир Кушнер
ЄС виділив Україні ще €4,36 млрд: куди спрямують кошти
05 листопада 2026, 13:21
Зеленський розраховує на перемогу демократів у Конгресі США: що це дасть Україні
05 листопада 2026, 10:13
Зеленський розкрив деталі розмови з посланцями Трампа
05 листопада 2026, 07:49
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Сили оборони уразили два склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі
06 листопада 2026, 12:30
В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
06 листопада 2026, 12:26
У Хмельницькому підприємець пропонував переправити чоловіка до Молдови за $20 тисяч
06 листопада 2026, 12:11
Трощив телефони молотком і погрожував розстріляти НАБУ: деталі затримання генерала СБУ
06 листопада 2026, 12:04
Смертельна ДТП на Київщині: під колесами авто загинув чоловік
06 листопада 2026, 11:56
Через кордон з Угорщиною намагалися провезти електронні сигарети на 1,3 млн гривень
06 листопада 2026, 11:45
Росіяни знову атакували енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: виникла пожежа
06 листопада 2026, 11:32
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
06 листопада 2026, 11:19
Зеленський заговорив про проведення онлайн-виборів в Україні
06 листопада 2026, 11:15
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 53
06 листопада 2026, 10:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Віталій Портніков
Всі блоги »