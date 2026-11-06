"Досягнення миру – пріоритет": Кушнер про майбутні переговори з Україною та Росією

Фото: з відкритих джерел

Наступного тижня в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участю США, України та Росії

Про це спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер написав у соцмережі X, передає RegioNews.

За його словами, це будуть перші тристоронні мирні переговори за участю трьох країн із лютого. Американська сторона вже працювала з Україною та Росією над підготовкою пропозицій, які мають зробити зустріч максимально змістовною та продуктивною.

"Президент Трамп визначив досягнення миру як пріоритет. Наш акцент – на виконанні складної, детальної роботи, необхідної для перетворення цієї мети на всеосяжну та сталу угоду", – зазначив Кушнер.

Також спецпосланець повідомив про переговори американської делегації у Брюсселі з представниками України, НАТО та європейських країн-партнерів.

Сторони обговорили два ключові питання, від яких залежить тривалий мир: гарантії безпеки для України та майбутню архітектуру безпеки в Європі.

За словами Кушнера, США продовжують працювати з усіма сторонами над пошуком практичних рішень, які допоможуть завершити війну та зменшити ризик майбутніх конфліктів.

Він наголосив, що метою переговорів є досягнення взаємно погоджених домовленостей, які враховуватимуть безпекові занепокоєння сторін і закладуть основу для тривалого миру.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 4 листопада провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Однією з головних тем стала підготовка до тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Читайте також: У Кремлі не збираються відмовлятися від ударів по Україні