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25 жовтня 2021, 10:27 301

В Офісі президента ставлять Полтавщину за приклад щодо темпів вакцинації від COVID-19

25 жовтня 2021, 10:27 301
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Фото: Пресслужба ОП
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Полтавська область лідирує за темпами вакцинації серед усіх регіонів України

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко під час відвідин разом з головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим центру масової вакцинації у Полтаві, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

"Хотілося б ставити за приклад саме Полтавщину, адже вона вже декілька місяців лідирує за темпами вакцинації в Україні серед областей. Це допомагає Полтавщині залишатися в "жовтій" зоні. Ще не пізно діяти так і в інших регіонах", – зазначив заступник керівника Офісу глави держави після огляду центру вакцинації.

За словами Кирила Тимошенка, понад половину населення Полтавської області вакциновано принаймні однією дозою препарату проти COVID-19. "Тому в області не такі високі темпи захворюваності, як у деяких інших регіонах, які вже потрапляють у "червону" зону. Сподіваюся, що цей приклад дасть розуміння нашому населенню, що треба вакцинуватися", – сказав він.

Голова Полтавської ОДА у свою чергу зазначив, що цей центр вакцинації є першим і найбільшим в області. Він повідомив, що за останню добу було проведено рекордні 10 тисяч щеплень. Загалом в області відкрито 13 центрів масової вакцинації, працюють 69 мобільних бригад для щеплень організованих колективів, також у регіоні функціонують 113 пунктів щеплення. "У нас є аналітика, що в тих районах, де найбільша кількість людей пройшла щеплення, є найменша кількість виявлення хворих", – наголосив Олег Синєгубов.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін у свою чергу відзначив ефективну організацію роботи центру масової вакцинації населення у Полтаві, яка дає змогу робити велику кількість щеплень упродовж дня. Він також зауважив, що на Полтавщині реалізується доволі успішний пілотний проект з вакцинації сільського населення.

"Місцева влада за підтримки Офісу Президента ефективно реалізує завдання, що пов'язані з протидією коронавірусній хворобі. І проведена на Полтавщині робота й цифри щодо охоплення вакцинацією є прикладом", – наголосив він.

Нагадаємо, масове щеплення від коронавірусної хвороби розпочалося в Полтавській області ще 5 червня. З 7 вересня у Полтаві на базі клініки "Мій лікар" запрацював новий центр вакцинації від коронавірусу.

Полтава вакцинація COVID-19 Олег Синєгубов

 
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