На Херсонщині розгорнуть мобільний госпіталь ДСНС України

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У Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих буде розгорнуто мобільний госпіталь Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

"З самого ранку 25 жовтня майно та обладнання госпіталю п’ятьма вантажівками доправляється на спеціально підготовлений майданчик Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих, де будуть забезпечені усі заходи для сталого функціонування цього багатоцільового пересувного стаціонару", - йдеться у повідомленні.

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Загалом, його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, 6 квітня мобільний COVID-госпіталь перевезли з Івано-Франківської області на Хмельниччину. У регіоні спостерігалася вкрай несприятлива епідемічна ситуація.

12 квітня у Хмельницькій області мобільний COVID-госпіталь прийняв перших пацієнтів.