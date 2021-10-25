На Буковине осужден один из главарей террористической группировки "Восток"

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Об этом сообщает прессслужба УСБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, уроженец города Макеевки Донецкой области на псевдоним "Миха" в 2014 году присоединился к группировке боевиков "Восток". Радикально настроенный 28-летний молодой человек сразу начал продвигаться по "карьерной лестнице" от командира взвода до заместителя командира роты мотострелкового батальона, а затем - первого заместителя начальника штаба полка. Непосредственно участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта, Ясиновки, Красного Партизана, Пантелеймоновки, - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь УСБУ в Черновицкой области Леся Федоренко добавила, что во время отсутствия командира полка боевик выполнял его обязанности и лично руководил незаконным вооруженным формированием и, по показаниям свидетелей, отдавал приказы о проведении боевых действий в Авдеевке, Песках, Саур-Могиле. За свои "подвиги" боевик был неоднократно награжден оккупационной администрацией.

Также следствием установлено, что "Миха" сотрудничает с российской разведкой и часто ездит в РФ.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сейчас осужденный скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области, он объявлен в розыск.

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