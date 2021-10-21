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21 жовтня 2021, 18:03 2

СБУ підозрює чиновників Київської муніципальної охорони в масштабній корупції

21 жовтня 2021, 18:03 2
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Фото СБУ
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Служба безпеки України викрила протиправну діяльність у столичному комунальному підприємстві "Муніципальна охорона"

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Протягом 2019 – 2020 років дії чиновників завдали міському бюджету Києва збитків на 4,6 млн грн.

За даними слідства, схему розкрадання бюджетних коштів організував колишній директор комунального підприємства, а підхопив його правонаступник, нинішній виконуючий обов’язки директора. "Нажитись" вирішили на закупівлі спецодягу для співробітників, задіяних в охороні комунального майна міста Києва та охороні громадського порядку.

Упродовж 2019 – 2020 років посадовці уклали 10 договорів з одним із столичних комерційних підприємств на поставку спецодягу на загальну суму 15 млн грн.

За результатами комплексної товарознавчої та економічної експертиз встановлено, що ділки втричі завищили вартість та обсяги товарів, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додають, що під час обшуків в офісі комерційного підприємства-постачальника спецодягу правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, яка підтверджує протиправну схему.

Таким чином, загальні збитки від "діяльності" зловмисників становлять 4,6 млн грн.

Наразі двом посадовцям-комунальникам та директору комерційного підприємства оголошено про підозру за ч.3, ч.4 та ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 4 жовтня у ДБР розповіли, скільки бюджет Києва може втрачати через корупцію.

А вже 7 жовтня на хабарі затримали чиновника КМДА.

підозра СБУ розкрадання комунальні підприємства КМДА

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