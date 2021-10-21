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21 жовтня 2021, 11:09 59

На Луганщині затримали бойовика "ЛНР": втікав від ватажків за українською пенсією

21 жовтня 2021, 11:09 59
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Фото: з відкритих джерел
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Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", який планував потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає RegioNews.

За інформацією СБУ, до лав бойовиків чоловік приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Згодом він залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила бойовика танкового підрозділу "ДНР", який обстрілював позиції ООС. Учасника незаконних збройних формувань так званої "ДНР" було затримано військовослужбовцями ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування.

війна військова техніка бойовики пенсія Луганська область

 
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