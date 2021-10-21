У Володимирі-Волинському горять склади деревообробного підприємства

Фото Суспільне Волинь

У Володимирі-Волинському сталася пожежа на складах деревообробного підприємства, яке розташоване в районі вулиці Княгині Ольги

Інформацію про це підтвердив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Пожежа сталася ввечері 21 жовтня.

Зі слів речника ДСНС, станом на 20:20 займання вдалося локалізувати та зупинити подальше поширення вогню. Яка площа підприємства згоріла, наразі невідомо.

Інспектор зможе потрапити на місце пожежі після її ліквідації. Це досить велике промислове підприємство, тому пожежа складна. На місці працюють рятувальники Володимир-Волинського району, – сказав Володимир Нестеров.

Інформації про травмованих чи загиблих у пожежі на підприємстві наразі немає.

Відео займання опублікував місцевий житель Віктор Вільчинський.

Як розповів місцевий житель Олександр Павлусенко, в результаті пожежі згоріла майже вся будівля складу. Декілька вулиць міста лишилися без електропостачання, відбулося відключення 10-вольтної лінію електропередач. Станом на 20:30 світло знову ввімкнули.

Як повідомлялося, учора у Києві горіла багатоповерхівка, загинули люди.