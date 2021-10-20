У Житомирі вночі горів коледж, постраждали студенти

Фото з відкритих джерел

У Житомирі в ніч на 20 жовтня сталася пожежа у гуртожитку агротехнічного коледжу, внаслідок чого постраждали дві студентки

Про це пише RegioNews з посиланням на управління ДСНС у Житомирській області.

Повідомляється, що рятувальники протягом декількох хвилин загасили пожежу, яка виникла в одній з кімнат на п'ятому поверсі гуртожитку. Також була організована евакуація понад сотні осіб.

"Через отруєння продуктами горіння до центральної дитячої міської лікарні госпіталізували двох дівчат 15 і 16 років", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено матрац та розетку, пошкоджено ліжко та стелю. Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, днями у Шевченківському районі Києва на вулиці Винниченка сталася пожежа двоповерхової будівлі, що належить до Інституту урології НАМН.