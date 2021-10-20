11:13  20 жовтня
Ляшко ініціює відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя
13:33  20 жовтня
У Житомирі вночі горів коледж, постраждали студенти
08:06  20 жовтня
На Донбасі зафіксовано обстріли із заборонених озброєнь, один боєць ООС отримав поранення
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2021, 13:33 55

У Житомирі вночі горів коледж, постраждали студенти

20 жовтня 2021, 13:33 55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Житомирі в ніч на 20 жовтня сталася пожежа у гуртожитку агротехнічного коледжу, внаслідок чого постраждали дві студентки

Про це пише RegioNews з посиланням на управління ДСНС у Житомирській області.

Повідомляється, що рятувальники протягом декількох хвилин загасили пожежу, яка виникла в одній з кімнат на п'ятому поверсі гуртожитку. Також була організована евакуація понад сотні осіб.

"Через отруєння продуктами горіння до центральної дитячої міської лікарні госпіталізували двох дівчат 15 і 16 років", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено матрац та розетку, пошкоджено ліжко та стелю. Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, днями у Шевченківському районі Києва на вулиці Винниченка сталася пожежа двоповерхової будівлі, що належить до Інституту урології НАМН.

пожежа Житомир коледж

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram