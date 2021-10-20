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20 жовтня 2021, 17:04 33

У Голосіївському районі столиці масово погоріли автівки

20 жовтня 2021, 17:04 33
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Фото: сайт Національної поліції
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У Києві 20 жовтня у Голосіївському районі сталося масове займання автівок: п'ять машин згоріло, ще дві - пошкоджено

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

"За попередньою інформацією, займання почалося з транспортного засобу Porsche, після чого перекинулось на припарковані поруч автомобілі. Внаслідок пожежі згоріло п’ять авто, ще дві автівки мають пошкодження. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, у вересні у Бучанському районі Київської області вночі на стоянці одного із багатоквартирних будинків згоріли одразу п’ять автомобілів.

Київ пожежа авто

 
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