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19 жовтня 2021, 14:59 80

У Києві горіла багатоповерхівка, загинули люди

19 жовтня 2021, 14:59 80
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Фото: Управління ДСНС у Києві
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У Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Управління ДСНС у Києві.

Зазначається, що сьогодні в першій половині дня до координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Семашка, 21 у Святошинському районі.

На місці пожежники встановили, що загоряння сталося в кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі.

"В ході гасіння були виявлені тіла двох загиблих, чоловіка і жінки", - йдеться в повідомленні.

Київ пожежа смерть

 
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