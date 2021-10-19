У Києві горіла багатоповерхівка, загинули люди
У Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Управління ДСНС у Києві.
Зазначається, що сьогодні в першій половині дня до координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Семашка, 21 у Святошинському районі.
На місці пожежники встановили, що загоряння сталося в кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі.
"В ході гасіння були виявлені тіла двох загиблих, чоловіка і жінки", - йдеться в повідомленні.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону