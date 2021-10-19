У Києві горіла багатоповерхівка, загинули люди

Фото: Управління ДСНС у Києві

У Києві через пожежу в багатоповерхівці в Святошинському районі загинули дві особи

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Управління ДСНС у Києві.

Зазначається, що сьогодні в першій половині дня до координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Семашка, 21 у Святошинському районі.

На місці пожежники встановили, що загоряння сталося в кімнаті однієї з квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники одразу приступили до гасіння пожежі.