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21 жовтня 2021, 09:44 26

У Харкові посеред ночі згоріли три автомобілі

21 жовтня 2021, 09:44 26
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Фото: ДСНС
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В ніч на 21 жовтня у Харкові сталася пожежа у Московському районі, рятувальники гасили полум'я, яке перекинулось на три автівки 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця події негайно виїхало 3 відділення ДСНС на автоцистернах.

На момент їх прибуття вогнем були охоплені: повністю автомобіль "Hyndai Tucson" 2016 р.в., моторний відсік автомобілю "КІА Сeed" 2016 р.в. та салон в автомобілі "BMW" 2009 р.в", - йдеться у повідомленні.

Загальна площа пожежі склала понад 12 кв.м. Вогонь вдалось локалізувати о 03:29 та ліквідувати о 03:49.

Про постраждалих поки не повідомляється. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше у Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.

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