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21 октября 2021, 21:09 1

Во Владимире-Волынском горят склады деревообрабатывающего предприятия

21 октября 2021, 21:09 1
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Фото Суспильне Волынь
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Во Владимире-Волынском произошел пожар на складах деревообрабатывающего предприятия, которое расположено в районе улицы Княгини Ольги

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Владимир Нестеров, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Пожар произошел вечером 21 октября.

По словам представителя ГСЧС, по состоянию на 20:20 возгорание удалось локализовать и остановить дальнейшее распространение огня. Какая площадь предприятия сгорела, пока неизвестно.

Инспектор сможет попасть на место пожара после его ликвидации. Это довольно крупное промышленное предприятие, поэтому пожар сложный. На месте работают спасатели Владимир-Волынского района, – сказал Владимир Нестеров.

Информации о травмированных или погибших в пожаре на предприятии пока нет.

Видео возгорания опубликовал местный житель Виктор Вильчинский.

Как рассказал местный житель Александр Павлусенко, в результате пожара сгорело почти все здание склада. Несколько улиц города остались без электроснабжения, произошло отключение 10-вольтной линии электропередач. По состоянию на 20: 30 свет снова включили.

Как сообщалось, вчера в Киеве горела многоэтажка, погибли люди.

пожар спасатели ГСЧС Волынская область склады

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