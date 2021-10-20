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20 жовтня 2021, 16:42 9

В Україні шоста область перейшла до червоної зони

20 жовтня 2021, 16:42 9
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з відкритих джерел
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Сумська область з 23 жовтня переходить до червоної зони епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінета міністрів Олега Немчинова

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Херсонську область до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

15 жовтня туди ж потрапили ще чотири області.

карантин червона зона COVID-19 ДСНС

 
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