В Україні шоста область перейшла до червоної зони

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Сумська область з 23 жовтня переходить до червоної зони епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінета міністрів Олега Немчинова

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Херсонську область до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

15 жовтня туди ж потрапили ще чотири області.