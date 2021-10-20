В Україні шоста область перейшла до червоної зони
Сумська область з 23 жовтня переходить до червоної зони епідемічної небезпеки
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінета міністрів Олега Немчинова
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити:
- з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що 12 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Херсонську область до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
15 жовтня туди ж потрапили ще чотири області.