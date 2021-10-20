Еще 7 областей могут попасть в "красную" зону - министр

из открытых источников

Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть в красную зону эпидемической опасности в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические мероприятия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра развития общин Алексея Чернышева

Министр напомнил, что сейчас в красной зоне карантина уже 5 областей, а, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 23 октября в этот перечень будет добавлен и Сумскую область.

"Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть к ней уже в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические меры", - отметил министр.

Он также призвал вакцинироваться против COVID-19.