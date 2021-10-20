Еще 7 областей могут попасть в "красную" зону - министр
Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть в красную зону эпидемической опасности в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические мероприятия
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра развития общин Алексея Чернышева
Министр напомнил, что сейчас в красной зоне карантина уже 5 областей, а, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 23 октября в этот перечень будет добавлен и Сумскую область.
"Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области могут попасть к ней уже в ближайшее время, если не усилят противоэпидемические меры", - отметил министр.
Он также призвал вакцинироваться против COVID-19.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По результатам Государственная комиссия решила установить:
- с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного” уровня эпидемической опасности", - отмечается в сообщении министра Кабинета министров Олега Немчинова
Напомним, что 12 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесла Херсонскую область к "красному" уровню эпидемической опасности.
15 октября туда же попали еще четыре области.