В Україні ще 4 області перейшли до червоної зони

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В Україні ще чотири області переведено до червоного рівня епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал міністра Кабінета міністрів Олега Немчинова

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:

"З 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки",- зазначаєтсья у повідомленні.

Нагадаємо, що з 15 жовтня Херсонська область знаходиться у червоному рівні епідемічної небезпеки.