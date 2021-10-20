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20 жовтня 2021, 12:16 15

СБУ викрила угруповання, яке під виглядом "працівників Інтерполу" завозило в Україну нелегалів

20 жовтня 2021, 12:16 15
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Фото: з відкритих джерел
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Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію, в ході якої викрили угруповання, яке налагодило канал нелегальної міграції іноземців. Окрім того, ділки займалися підробленням і продажем фальшивих іноземних валют

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося встановити спецслужбі, 32-річний уродженець Одещини разом зі спільниками контактував з учасниками міжнародних угруповань, які "постачали" їм нелегальних мігрантів та значні суми підроблених доларів.

Крім того, ділки використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:

  • підроблені посвідчення працівників Інтерполу;
  • ноутбук, флеш носії, мобільні телефони;
  • банківські картки та готівку в іноземній валюті;
  • документи на запрошення іноземців;
  • набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

Наразі фігурантів кримінального провадження затримано. Їм планується оголошення про підозру у вчинені злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила мешканця Хмельницької області на створенні схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вартість такої послуги з однієї людини становила $5 тисяч.

СБУ гроші затримання міграція нелегали

 
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