СБУ викрила угруповання, яке під виглядом "працівників Інтерполу" завозило в Україну нелегалів

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Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію, в ході якої викрили угруповання, яке налагодило канал нелегальної міграції іноземців. Окрім того, ділки займалися підробленням і продажем фальшивих іноземних валют

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося встановити спецслужбі, 32-річний уродженець Одещини разом зі спільниками контактував з учасниками міжнародних угруповань, які "постачали" їм нелегальних мігрантів та значні суми підроблених доларів.

Крім того, ділки використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:

підроблені посвідчення працівників Інтерполу;

ноутбук, флеш носії, мобільні телефони;

банківські картки та готівку в іноземній валюті;

документи на запрошення іноземців;

набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

Наразі фігурантів кримінального провадження затримано. Їм планується оголошення про підозру у вчинені злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України викрила мешканця Хмельницької області на створенні схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Вартість такої послуги з однієї людини становила $5 тисяч.