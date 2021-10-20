На Харківщині викрили "бізнесменів", які займалися підробкою сертифікатів про вакцинацію

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В Харківській області правоохоронці викрили угрупування, яке налагодило "бізнес" з продажу підроблених сертифікатів про вакцинацію та результати ПЛР-тестів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

10 "умільців" незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов. За час своєї роботи вони встигли наштампувати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 фальшованих сертифікатів", - розповіли деталі у поліції.

Щомісячний заробіток ділків сягав 4 мільйонів гривень.

У результаті фігуранти "напрацювали" собі на 4 статті Кримінального кодексу, семеро з них (включаючи організатора) затримані.

Нагадаємо, раніше на Київщині Служба безпеки України заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.