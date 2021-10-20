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20 жовтня 2021, 11:54 256

У Харкові на збуті наркотиків затримали колишнього правоохоронця

20 жовтня 2021, 11:54 256
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Фото: Нацполіція
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Оперативники Харківського управління Нацполіції викрили 47-річного колишнього співробітника органів внутрішніх справ на незаконних оборудках з наркотиками 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харків’янин вирощував на дачній ділянці коноплі, а згодом збував готову марихуану споживачам. Наркоділку, яким виявився експравоохоронець, за злочинну діяльність загрожує позбавлення волі", - розповіли у пресслужбі поліції.

Чоловіка затримали відразу після збуту ним чергової партії наркотиків. За місцем його мешкання було проведено санкціонований обшук.

Наразі чоловіка затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й збуті психотропів на території Києва та Київської області.

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