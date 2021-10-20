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20 октября 2021, 19:20 7

СБУ заблокировала контрабанду в Евросоюз ртути, которая может применяться для массовых химических терактов

20 октября 2021, 19:20 7
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Фото СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины заблокировала контрабанду металлической ртути, которая может применяться для массовых химических терактов, из Закарпатской области в Европейский Союз

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленников удалось разоблачить при попытке перевезти три килограмма ртути. "Курьером" оказался гражданин одной из европейских стран. По оперативной информации, он согласился на такую "услугу" за EUR 5 тыс. За рубежом курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за EUR 200 тыс., - сообщают в СБУ.

Злоумышленника задержали на пункте пропуска "Малые Селменцы". Во время осмотра личных вещей правоохранители обнаружили у него скрытые емкости с ртутью.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают источники происхождения токсичного вещества, а также продавцов и заказчиков "товара".

Как сообщалось, на украинско-молдовской границе обнаружили 2-километровый трубопровод для переправки спирта.

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