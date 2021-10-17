У Кабміні розповіли, коли ветерани зможуть скористатися основними послугами в додатку "Дія"

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Ветерани з 2022 року зможуть користуватися усіма основними послугами в додатку "Дія"

Нововведення прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"Українські ветерани зможуть скористатися своїми основними сервісами в "Дії" з наступного року. В особистому кабінеті вони матимуть змогу переглянути дані про статуси та пільги та замовити ту чи іншу соціальну послугу зі смартфона", – написав Шмигаль.

Він зазначив, що сервіси для ветеранів стануть доступними понад мільйону українських воїнів: тим, хто брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі, учасникам Операції Об'єднаних сил, бойових дій на територіях інших держав.

За його словами, сервісами також зможуть користуватися члени родин загиблих.

Нагадаємо, на початку жовтня у застосунку "Дія" розпочали тестування нових COVID-сертифікатів.