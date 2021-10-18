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18 жовтня 2021, 12:17 1

Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує – Радуцький

18 жовтня 2021, 12:17 1
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Фото з відкритих джерел
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Вводити в Україні загальнонаціональний локдаун не планують завдяки вакцинації населення від коронавірусу

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Інтер", передає RegioNews.

За його словами, сьогодні в Україні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйонів отримали обидві вже дози вакцини, що "дозволяє працювати країні в адаптивному карантині".

Загальнонаціонального локдауну прем'єр-міністр і уряд не планує, - заявив Радуцький.

Він зазначив, що центральна влада запроваджує лише "жовтий" і "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Сьогодні на центральному рівні ми вводимо тільки "жовтий" рівень небезпеки - це рівень небезпечний, але вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем, - заявив Радуцький.

Як повідомлялося, головний санлікар Кузін заявив, що "червону" зону в Україні можуть ще розширити найближчим часом.

Також відомо, що обов'язкова вакцинація не торкнеться нардепів.

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