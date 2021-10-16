10:26  16 жовтня
В Україні зафіксовано майже 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу
12:43  16 жовтня
У "помаранчевій" зоні карантину в Україні 15 областей
10:09  16 жовтня
Доба в ООС: 8 порушень "тиші", один український боєць поранений
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2021, 13:12 9

Спецоперація СБУ: затримані грабіжники запорізьких банків та інкасаторських авто

16 жовтня 2021, 13:12 9
Читайте также на русском языке
Фото СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Затримано трьох осіб, котрі в 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Весь цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції.

За отриманими даними СБУ, щойно затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Це злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.

Як повідомлялося, на Донбасі затримали бойовика "ЛНР": опубліковано відео допиту.

Також на Луганщині знайшли схрон з мінами поблизу автобусної зупинки.

СБУ затримання спецоперація грабіж банки

У Львові затримали зловмисника, який учора "замінував" вокзал
16 жовтня 2021, 10:40
Матеріали справи про держзраду політолога Юрія Дудкіна скеровані до суду – СБУ
13 жовтня 2021, 21:36
Заволодіння землею в Одесі: чиновниці міськради обрали запобіжний захід із заставою у 26 млн грн
13 жовтня 2021, 09:46
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua