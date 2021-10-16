Спецоперація СБУ: затримані грабіжники запорізьких банків та інкасаторських авто

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СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке здійснило низку тяжких злочинів та майже 5 років переховувалося від правоохоронців

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Затримано трьох осіб, котрі в 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі.

Весь цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Наразі ці порушення розслідуються органами Нацполіції.

За отриманими даними СБУ, щойно затримані зловмисники переховувалися на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Це злочинне угруповання постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.

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