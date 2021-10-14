На Донбасі затримали бойовика "ЛНР": опубліковано відео допиту

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Контррозвідники Служби безпеки України затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”. Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій Збройних Сил України

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

"Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями", - зазначили у службі.

За даними СБУ, затриманий є вихідцем з Алчевська та є учасником одного із підрозділів "народної міліції ЛНР". Окрім того, він підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році.

У 2014 році він вступив до лав незаконного формування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню).

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні у "громадського активіста" зі Львівщини знайшли тайник з вибухівкою та гранатами.

Також на Донбасі СБУ виявила три схрони бойовиків у районі операції Об’єднаних сил (ООС).