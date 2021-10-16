Спецоперация СБУ: задержаны грабители запорожских банков и инкассаторских авто

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СБУ задержала членов преступной группировки, которая совершила ряд тяжких преступлений и почти 5 лет скрывалось от правоохранителей

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Задержаны трое лиц, которые в 2016 году совершили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Все это время они скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции.

По полученным данным СБУ, только что задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и видеонаблюдение.

Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Это преступная группировка постоянно имело при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент было готово совершить вооруженное сопротивление правоохранителям.

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